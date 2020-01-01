Созданы все условия для непрерывного транзита ЕС с 1 января - оператор ГТС

1 января, 2020, 09:42

Новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами газотранспортной системы Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России, таким образом созданы все технические и правовые основания для транзита газа через украинскую ГТС с РФ в европейские страны с 1 января 2020

Об этом говорится в сообщении Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

"Есть соглашения со всеми смежными операторами ГТС. В Брюсселе Оператор ГТС Украины подписал по словацким оператором EUSTREAM технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны", - говорится в сообщении.

"Накануне в Вене ОГТСУ заключил межоператорских соглашение с ПАО" Газпром " , оператором российской газотранспортной системы", - добавляется там.

В Оператора ГТС напомнили, что договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и "Газпрома" входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.

Ранее оператор украинской ГТС не мог начать работать с "Газпромом" и другими соседними операторами по стандартным европейским правилам, отметили в ОГТСУ. Такая возможность была блокирована долгосрочным транзитным контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", который завершился 1 января 2020.