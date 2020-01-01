Созданы все условия для непрерывного транзита ЕС с 1 января - оператор ГТС
Об этом говорится в сообщении Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).
"Есть соглашения со всеми смежными операторами ГТС. В Брюсселе Оператор ГТС Украины подписал по словацким оператором EUSTREAM технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны", - говорится в сообщении.
"Накануне в Вене ОГТСУ заключил межоператорских соглашение с ПАО" Газпром " , оператором российской газотранспортной системы", - добавляется там.
Ранее оператор украинской ГТС не мог начать работать с "Газпромом" и другими соседними операторами по стандартным европейским правилам, отметили в ОГТСУ. Такая возможность была блокирована долгосрочным транзитным контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", который завершился 1 января 2020.
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