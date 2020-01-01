Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве прошло без нарушений
1 января, 2020, 20:37
В факельном шествии в Киеве приняли участие около тысячи человек, нарушений не зафиксировано
Об этом сообщает полиция Киева .
«Факельное шествие завершено. В нем приняли участие около 1000 граждан ... Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что общественную безопасность и порядок во время мероприятия обеспечивало 250 правоохранителей.
- 1 января состоялось факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры. В этом году отмечается его 111-летие.
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