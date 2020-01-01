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Espreso.tvОбществоФакельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве прошло без нарушений

Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве прошло без нарушений

В факельном шествии в Киеве приняли участие около тысячи человек, нарушений не зафиксировано

Об этом сообщает полиция Киева .

«Факельное шествие завершено. В нем приняли участие около 1000 граждан ... Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что общественную безопасность и порядок во время мероприятия обеспечивало 250 правоохранителей.

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