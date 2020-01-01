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Espreso.tvОбществоВ Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры


фото: hromadske.ua
1 января состоялось факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры. В этом году отмечается его 111-летие

Как сообщает hromadske, в шествии приняли участие около 1500 человек.

Факельное шествие началось в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Оно двинулось к площади Независимости. Участники держали в руках плакаты и файеры.

Среди участников акции, в частности, были представители партии "Свобода" и "Конгресс украинских националистов". Шествие сопровождал оркестр.

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Участники выкрикивали: "Степану Бандере трижды слава, слава, слава" и "Наша земля - наши герои".

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века

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