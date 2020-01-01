В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры
1 января, 2020, 19:08
1 января состоялось факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры. В этом году отмечается его 111-летие
Как сообщает hromadske, в шествии приняли участие около 1500 человек.
Факельное шествие началось в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Оно двинулось к площади Независимости. Участники держали в руках плакаты и файеры.
Среди участников акции, в частности, были представители партии "Свобода" и "Конгресс украинских националистов". Шествие сопровождал оркестр.
Участники выкрикивали: "Степану Бандере трижды слава, слава, слава" и "Наша земля - наши герои".
Степан Бандера - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века
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