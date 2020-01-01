В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры

1 января, 2020, 19:08

1 января состоялось факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры. В этом году отмечается его 111-летие

Как сообщает hromadske, в шествии приняли участие около 1500 человек.

Факельное шествие началось в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Оно двинулось к площади Независимости. Участники держали в руках плакаты и файеры.