Байден рассказал, кому может предложить пост вице-президента
В интервью Axios on HBO Байден отметил, что его выбор вице-президента будет обусловлен уроками, полученными во время работы в администрации Барака Обамы.
"У вас должен быть кто-то, кто полностью соответствует вашим жизненным правилам, вашему видению развития страны... У вас должен быть рядом человек, которому вы можете доверять и который имеет полномочия, чтобы воплотить задуманное вами в жизнь", - сказал Байден.
По мнению Байдена, для демократов было бы полезно, чтобы на этой должности была женщина, но добавил, что с его стороны было бы самонадеянно озвучивать полный список потенциальных вице-президентов, пока он сам не стал кандидатом от демократов.
"Я бы добавил сенатора Уоррен в список. Но она очень рассердится из-за того, что я это сказал... Вопрос в том, добавит ли она меня в свой список", - отметил с иронией Байден.
Джо Байден был вице-президентом в администрации демократа Барака Обамы два срока подряд - с 2009 по 2017 год. Сейчас он удерживает первенство среди претендентов на номинацию от Демократической партии.
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