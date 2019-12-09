Байден рассказал, кому может предложить пост вице-президента

9 декабря, 2019, 19:08

Бывший вице-президент Джо Байден заявил, что возможно предложит сенатору Элизабет Уоррен пост вице-президента в случае своей победы на праймериз Демократической партии

В интервью Axios on HBO Байден отметил, что его выбор вице-президента будет обусловлен уроками, полученными во время работы в администрации Барака Обамы.

"У вас должен быть кто-то, кто полностью соответствует вашим жизненным правилам, вашему видению развития страны... У вас должен быть рядом человек, которому вы можете доверять и который имеет полномочия, чтобы воплотить задуманное вами в жизнь", - сказал Байден.

По мнению Байдена, для демократов было бы полезно, чтобы на этой должности была женщина, но добавил, что с его стороны было бы самонадеянно озвучивать полный список потенциальных вице-президентов, пока он сам не стал кандидатом от демократов.

"Я бы добавил сенатора Уоррен в список. Но она очень рассердится из-за того, что я это сказал... Вопрос в том, добавит ли она меня в свой список", - отметил с иронией Байден.

Джо Байден был вице-президентом в администрации демократа Барака Обамы два срока подряд - с 2009 по 2017 год. Сейчас он удерживает первенство среди претендентов на номинацию от Демократической партии.