В Украине объявили штормовое предупреждение

31 декабря, 2019, 11:14

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о сильном порывистом ветре в вторник, 31 декабря

Об этом говорится на сайте ДСНС.

"По прогнозам УкрГидрометцента, 31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу синоптика Эспрессо.TV Натальи Диденко, в новогоднюю ночь температура воздуха в Украине составит около 0 ° C , возможен мокрый снег.