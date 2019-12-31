В Украине объявили штормовое предупреждение
31 декабря, 2019, 11:14
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о сильном порывистом ветре в вторник, 31 декабря
Об этом говорится на сайте ДСНС.
"По прогнозам УкрГидрометцента, 31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозу синоптика Эспрессо.TV Натальи Диденко, в новогоднюю ночь температура воздуха в Украине составит около 0 ° C , возможен мокрый снег.
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