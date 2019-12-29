Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в новогоднюю ночь
Об этом синоптик Еспресо.TV. Наталья Диденко написала в facebook.
"30 декабря будет в Украине наконец с ощутимым морозом. Ближайшей ночью в западных областях Украины ожидается -5-12 градусов, в Карпатах может быть ниже, в большинстве областей 1-6 градусов, на юге около нуля. Завтра днем температура воздуха составит 0 -3 градуса мороза. в южной части 0-4 градуса тепла. На дорогах гололедица! ", - предупредила Наталья Диденко.
По ее словам, осадки маловероятны, поскольку антициклон Wiltrud вытеснит временно влагу с нашей территории. Разве что вдоль северной границы будет облачно и небольшой снег - Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская область.
В Киеве 30-го декабря ожидается морозная, преимущественно сухая погода с ночной температурой воздуха до -3-5 градусов, а днем до -1-3 градусов. На дорогах гололедица.
"31 декабря усилится ветер, но днем потеплеет до +3 градусов. В ночь на 1 января будет посыпать снегом, скорее даже мокрым снегом, потому что температура воздуха в Новогоднюю ночь будет колебаться около нуля", - написала Наталья Диденко.
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