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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в новогоднюю ночь

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в новогоднюю ночь


фото: europeanbestdestinations.com
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в новогоднюю ночь температура будет составлять около нуля и пойдет мокрый снег

Об этом синоптик Еспресо.TV. Наталья Диденко написала в facebook.

"30 декабря будет в Украине наконец с ощутимым морозом. Ближайшей ночью в западных областях Украины ожидается -5-12 градусов, в Карпатах может быть ниже, в большинстве областей 1-6 градусов, на юге около нуля. Завтра днем температура воздуха составит 0 -3 градуса мороза. в южной части 0-4 градуса тепла. На дорогах гололедица! ", - предупредила Наталья Диденко.

По ее словам, осадки маловероятны, поскольку антициклон Wiltrud вытеснит временно влагу с нашей территории. Разве что вдоль северной границы будет облачно и небольшой снег - Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская область.

В Киеве 30-го декабря ожидается морозная, преимущественно сухая погода с ночной температурой воздуха до -3-5 градусов, а днем до -1-3 градусов. На дорогах гололедица.

"31 декабря усилится ветер, но днем потеплеет до +3 градусов. В ночь на 1 января будет посыпать снегом, скорее даже мокрым снегом, потому что температура воздуха в Новогоднюю ночь будет колебаться около нуля", - написала Наталья Диденко.

 

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