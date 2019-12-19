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Espreso.tvОбществоКриклий рассчитывает на отставку главы "Укрзализныци" Кравцова

Криклий рассчитывает на отставку главы "Укрзализныци" Кравцова


фото: rbc.ua
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает на отставку председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Надо наблюдательный совет очень спрашивать, потому что они почему-то считают, что только у отдельных людей есть вопросы к деятельности правления, а общество очень поддерживает все действия, шаги, которые там делались", - сказал Криклий

По его словам, на этой неделе наблюдательный совет рассматривал деятельность руководства "Укрзализныци".

"Насколько известно, они финальное решение должны где-то как раз озвучить, но предварительно - не удовлетворены результатами председателя правления. Здесь уже варианты будут следующие: или пан Кравцов, как обещал, пойдет по собственному желанию и не будет пытаться сопротивление делать, или они уже сами инициируют. Поверьте, внушительный список вопросов и к нему, и к подходам. Есть и хорошее, но много вопросов, которые не решены. Самое важное - проблема вертикальной интегрированной коррупции не преодолена", - отметил Криклий.

  • Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов считает величайшими достижениями на должности финансовой стабилизации госкомпании, уменьшение коррупции с вагонным парком и привлечение капитальных инвестиций.
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