"Поддержка США будет продолжаться": представитель США Тейлор записал прощальное видеообращение к украинцам

31 декабря, 2019, 13:42

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор накануне отъезда из Киева записал прощальное видеообращение к украинцам

Видеообращение обнародовала пресс-служба посольства США в Украине.

Еспресо.TV публикует полный текст видеообращение Уильяма Тейлора:

Добрый день! Многие из вас уже знают, что вскоре я уеду из Киева. Когда я приехал в июне, я знал, что мое пребывание будет ограничено по времени. И это время моего пребывания в Украине, начиная с июня, было замечательным, чрезвычайным! Вспомним, какие же события произошли с тех пор. Была избрана новая Верховная Рада, следовательно появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Высший антикоррупционный суд. Появились возможности для многих реформ, которые были в подвешенном состоянии в течение многих лет и ожидали продвижения этой очень активной Радой. Прогресс в вопросе мира на Донбассе, телефонные разговоры между президентами Зеленским и Путиным, обмен пленными. Время моего пребывания здесь было чрезвычайным. И впереди тоже будут хорошие времена. Высокие чиновники из Вашингтона посетили и продолжают посещать Украину. США демонстрируют сильную поддержку Украине. Одно из последних проявлений такой поддержки - введение санкций против "Северного потока-2". Это свидетельствует о сильной поддержке со стороны США, которая будет продолжаться. Эта поддержка двухпартийная, она осуществляется всем Конгрессом, и это возможность для нас продвигаться дальше в отношениях США и Украины. Я очень оптимистично настроен в отношении Украины. Я очень рад, что моя заместитель - заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заменит меня на этом посту. Это очень хорошая возможность для нее и для Украины строить наши отношения. Это было замечательное время для меня! Большое спасибо! До свидания!