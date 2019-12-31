На Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных

31 декабря, 2019, 18:39

31 декабря, по состоянию на 18:00 в зоне ООС враг произвел один обстрел, потерь нет

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - сообщают военные.

"31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", добавляет в пресс-центре.

Военные отчитываются, что ситуация остается стабильной:

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4100 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, по обе стороні дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины".