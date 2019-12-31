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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военного

Сутки в зоне ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военного

В понедельник, 30 декабря, российские оккупанты на Донбассе 2 раза обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок", - говорится в сообщении.

Оба обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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