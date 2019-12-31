Сутки в зоне ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военного
31 декабря, 2019, 08:13
В понедельник, 30 декабря, российские оккупанты на Донбассе 2 раза обстреляли позиции украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок", - говорится в сообщении.
Оба обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
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