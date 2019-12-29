Выдача убийц Майдана - преступление, - Княжицкий

29 декабря, 2019, 00:15

Народный депутат считает, что государство Зеленского просто поощряет преступления и предательство

Выдача убийц Майдана - преступление.

Так считает народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"У нас часто ссылаются на прецедент Гилада Шалита - израильского солдата, которого похитили террористы. На него обменяли 1027 заключенных. Эти узники - как правило тоже террористы из палестинских организаций. Они все были осуждены судом. Механизм освобождения был следующим: их помиловал президент Израиля, но в акте указал, что на самом деле ни народ, ни он не прощают их. В Израиле этот обмен восприняли неоднозначно, он разделил общество.



У нас есть незаконные письма прокуратуры и незаконное бездействие судов при политической безответственности президента. Никто никого не осуждает, все прощают преступников. Эти преступники являются самыми украинцами, а не русскими. Государство Зеленского просто поощряет преступление и предательство. Похвально, что заботятся об украинских заложниках, ужасно, прикрываться ними для поощрения преступлений против украинцев", - считает Княжицкий.