 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина передала ОРДЛО 127 удерживаемых лиц

Украина передала ОРДЛО 127 удерживаемых лиц


фото: interfax.ru
В рамках обмена пленными Украина передала в ОРДЛО 127 удерживаемых лиц

Об этом заявил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, сообщает "Общественное" .

В списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.

"Пока не окончательно, штаб пока считает", - сказала Лутковская.

В свою очередь, Сивохо подтвердил информацию Офиса президента, что Украина получила 76 пленных, а четверо решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.

  • 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать