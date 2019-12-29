Украина передала ОРДЛО 127 удерживаемых лиц
29 декабря, 2019, 17:18
В рамках обмена пленными Украина передала в ОРДЛО 127 удерживаемых лиц
Об этом заявил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, сообщает "Общественное" .
В списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.
"Пока не окончательно, штаб пока считает", - сказала Лутковская.
В свою очередь, Сивохо подтвердил информацию Офиса президента, что Украина получила 76 пленных, а четверо решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что в рамках обмена Украина вернула 76 своих граждан, а отдала - 127 удерживаемых pic.twitter.com/IjPXoBcIp5- hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019
- 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников.
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