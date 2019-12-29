Украина передала ОРДЛО 127 удерживаемых лиц

29 декабря, 2019, 17:18

В рамках обмена пленными Украина передала в ОРДЛО 127 удерживаемых лиц

Об этом заявил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, сообщает "Общественное" .

В списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.

"Пока не окончательно, штаб пока считает", - сказала Лутковская.

В свою очередь, Сивохо подтвердил информацию Офиса президента, что Украина получила 76 пленных, а четверо решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что в рамках обмена Украина вернула 76 своих граждан, а отдала - 127 удерживаемых pic.twitter.com/IjPXoBcIp5 - hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019