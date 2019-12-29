Украина отдала террористам "ДНР" бразильского наемника Лусварги

29 декабря, 2019, 16:30

В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала ОРДЛО бразильского наемника Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне террористов "ДНР"

Об этом заявил адвокат наемника Валентин Рыбин, сообщает "Общественное" .

Кроме Лусварги, Украина передала боевикам еще ряд клиентов Рыбина: гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова; россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам; украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемого в государственной измене. Она гражданская жена экс-охранника российского политика Бориса Березовского, ее обвиняли в том, что она вербовала в Украине диверсантов.

25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы. Во время судебного заседания Лусварги признался, что на стороне боевиков он "отрабатывал блокпост ВСУ во Вергулевка", командовал реактивной системой "Град", штурмовал Дебальцево и Донецкий аэропорт.

17 июля 2017 Апелляционный суд Киева отменил это решение из-за нарушения территориальной подсудности и отправил дело на новое рассмотрение. Дело направлено в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

Лусварги освободили из-под ареста зимой 2017 года. Адвокаты сообщали, что он был в списках на обмен, однако украинская власть наконец отказалась его обменять.

До 4 мая 2018 года Лусварги жил в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП) в Киеве. 4 мая Лусварги схватили представители организации С14 и привели в СБУ.