 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБразильский наемник Лусварги попал в списки на обмен, - СМИ

Бразильский наемник Лусварги попал в списки на обмен, - СМИ


фото: ukrinform.ua
В списках на обмен удерживаемыми попал бразильский наемник Рафаэль Лусварги, который воевал против Украины на стороне террористов "ДНР"

Об этом сообщает "Общественное радио" .

Согласно информации источников, ночью боевика повезут на обмен.

25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы. Во время судебного заседания Лусварги признался, что на стороне боевиков он "отрабатывал блокпост ВСУ в Вергулевке", командовал реактивной системой "Град", штурмовал Дебальцево и Донецкий аэропорт.

17 июля 2017 года Апелляционный суд Киева отменил это решение из-за нарушения территориальной подсудности и отправил дело на новое рассмотрение. Дело направлено в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

Лусварги освободили из-под ареста зимой 2017 года. Адвокаты сообщали, что он был в списках на обмен, однако украинская власть в конце концов отказалась его обменять.

До 4 мая 2018 года Лусварги жил в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП) в Киеве. 4 мая Лусварги схватили представители организации С14 и привели в СБУ.

  • Напомним, 2 мая 2019 года суд Днепропетровской области приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги за участие в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2019 суббота

больше новостей

28 декабря, 2019 суббота

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать