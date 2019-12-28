Бразильский наемник Лусварги попал в списки на обмен, - СМИ
Об этом сообщает "Общественное радио" .
Согласно информации источников, ночью боевика повезут на обмен.
25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы. Во время судебного заседания Лусварги признался, что на стороне боевиков он "отрабатывал блокпост ВСУ в Вергулевке", командовал реактивной системой "Град", штурмовал Дебальцево и Донецкий аэропорт.
17 июля 2017 года Апелляционный суд Киева отменил это решение из-за нарушения территориальной подсудности и отправил дело на новое рассмотрение. Дело направлено в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.
Лусварги освободили из-под ареста зимой 2017 года. Адвокаты сообщали, что он был в списках на обмен, однако украинская власть в конце концов отказалась его обменять.
До 4 мая 2018 года Лусварги жил в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП) в Киеве. 4 мая Лусварги схватили представители организации С14 и привели в СБУ.
- Напомним, 2 мая 2019 года суд Днепропетровской области приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги за участие в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях.
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