Стало известно, сколько удерживаемых лиц Украина отдала "ДНР"

29 декабря, 2019, 15:39

В Украину из ОРДЛО возвращаются 53 человека, зато в оккупированный Донецк передали 60 человек

Об этом сообщают российские СМИ, передает Еспресо.TV.

Так называемый "омбудсмен" "ДНР" Дарья Морозова заявила, что в ходе обмена пленными Украине передали 53 человека, а Киев передал "ДНР" 60 человек. Ожидается, что в "ДНР" доставят еще шестеро содержащихся.

Отмечается, что 53 - это общее количество переданных из ОРДЛО украинцев.