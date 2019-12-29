 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтало известно, сколько удерживаемых лиц Украина отдала "ДНР"

Стало известно, сколько удерживаемых лиц Украина отдала "ДНР"


фото: interfax.ru
В Украину из ОРДЛО возвращаются 53 человека, зато в оккупированный Донецк передали 60 человек

Об этом сообщают российские СМИ, передает Еспресо.TV.

Так называемый "омбудсмен" "ДНР" Дарья Морозова заявила, что в ходе обмена пленными Украине передали 53 человека, а Киев передал "ДНР" 60 человек. Ожидается, что в "ДНР" доставят еще шестеро содержащихся.

Отмечается, что 53 - это общее количество переданных из ОРДЛО украинцев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

29 декабря, 2019 воскресенье

28 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать