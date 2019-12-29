Стало известно, сколько удерживаемых лиц Украина отдала "ДНР"
29 декабря, 2019, 15:39
В Украину из ОРДЛО возвращаются 53 человека, зато в оккупированный Донецк передали 60 человек
Об этом сообщают российские СМИ, передает Еспресо.TV.
Так называемый "омбудсмен" "ДНР" Дарья Морозова заявила, что в ходе обмена пленными Украине передали 53 человека, а Киев передал "ДНР" 60 человек. Ожидается, что в "ДНР" доставят еще шестеро содержащихся.
Отмечается, что 53 - это общее количество переданных из ОРДЛО украинцев.
- Ранее стало известно, что украинская сторона передала в ОРЛО 63 человека .
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