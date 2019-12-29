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Espreso.tvОбществоСтало известно, сколько боевиков отправились в оккупированный Луганск во время обмена

Стало известно, сколько боевиков отправились в оккупированный Луганск во время обмена

КПВВ "Майорское"
фото: freeradio.com.ua
Украинская сторона передала в ОРЛО 63 человека

Об этом передает Еспресо.TV.

Зато российская террористическая организация "ЛНР", контролирующая город Луганск и близлежащие районы, передала 25 человек.

Уже их полный перечень .

  • Процедура выдачи граждан Украины на подконтрольную территорию - одновременно и с участием "ЛНР", и с участием "ДНР" - началась в 11:00 .
  • Выдача украинской стороне тех, кто находился в плену "ДНР", задерживается "по техническим причинам" .
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