Стало известно, сколько боевиков отправились в оккупированный Луганск во время обмена
29 декабря, 2019, 14:47
Украинская сторона передала в ОРЛО 63 человека
Об этом передает Еспресо.TV.
Зато российская террористическая организация "ЛНР", контролирующая город Луганск и близлежащие районы, передала 25 человек.
Уже их полный перечень .
- Процедура выдачи граждан Украины на подконтрольную территорию - одновременно и с участием "ЛНР", и с участием "ДНР" - началась в 11:00 .
- Выдача украинской стороне тех, кто находился в плену "ДНР", задерживается "по техническим причинам" .
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