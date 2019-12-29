Обмен пленными: в Украину вернулся журналист Асеев
29 декабря, 2019, 16:49
В рамках обмена пленными в Украину из плена "ДНР" вернулся журналист Станислав Асеев
Об этом сообщает Радио Свобода.
Автобус с гражданскими заложниками и военнопленными группировки "ДНР" прибыл на подконтрольную Украине территорию. Среди тех, кого привезли, является журналист Станислав Асеев.
До задержания Асеев сотрудничал с рядом украинских медиа, в частности - с Радио Свобода, находясь в оккупированном Донецке. Писал статьи для проекту "Радио Донбасс.Реалии" под псевдонимом Станислав Васин.
По разным данным, в заложниках Асеев содержался с мая-июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.
- 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину с ОРДЛО вернулись 76 пленников .
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