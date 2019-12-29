Обмен пленными: в Украину вернулся журналист Асеев

29 декабря, 2019, 16:49

В рамках обмена пленными в Украину из плена "ДНР" вернулся журналист Станислав Асеев

Об этом сообщает Радио Свобода.

Автобус с гражданскими заложниками и военнопленными группировки "ДНР" прибыл на подконтрольную Украине территорию. Среди тех, кого привезли, является журналист Станислав Асеев.

До задержания Асеев сотрудничал с рядом украинских медиа, в частности - с Радио Свобода, находясь в оккупированном Донецке. Писал статьи для проекту "Радио Донбасс.Реалии" под псевдонимом Станислав Васин.

По разным данным, в заложниках Асеев содержался с мая-июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.