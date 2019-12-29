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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: обнародованы имена освобожденных украинских военных

Обмен пленными: обнародованы имена освобожденных украинских военных


фото: president.gov.ua
Офис президента Украины обнародовал имена восьми украинских военных, освобожденных из плена террористической группировки "ДНР"

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир Воскобойник - попал в плен в конце мая 2018 года.

Богдан Пантюшенко - попал в плен в январе 2015 года.

Сергей Глондар - попал в плен в феврале 2015 года.

Александр Кореньков - попал в плен в феврале 2015 года.

Ким Дуванов - попал в плен в мае 2019 года, когда целый грузовик с военными заехал на оккупированную территорию.

Василий Жемелинский - попал в плен в феврале 2018 года.

Борис Пундор - попал в плен в мае 2019 года, когда целый грузовик с военными заехала на оккупированную территорию.

Александр Геймур - попал в плен в мае 2019 года, когда целый грузовик с военными заехал на оккупированную территорию.

  • 9 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников.
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