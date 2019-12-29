Обмен пленными: обнародованы имена освобожденных украинских военных
29 декабря, 2019, 17:05
Офис президента Украины обнародовал имена восьми украинских военных, освобожденных из плена террористической группировки "ДНР"
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Владимир Воскобойник - попал в плен в конце мая 2018 года.
Богдан Пантюшенко - попал в плен в январе 2015 года.
Сергей Глондар - попал в плен в феврале 2015 года.
Александр Кореньков - попал в плен в феврале 2015 года.
Ким Дуванов - попал в плен в мае 2019 года, когда целый грузовик с военными заехал на оккупированную территорию.
Василий Жемелинский - попал в плен в феврале 2018 года.
Борис Пундор - попал в плен в мае 2019 года, когда целый грузовик с военными заехала на оккупированную территорию.
Александр Геймур - попал в плен в мае 2019 года, когда целый грузовик с военными заехал на оккупированную территорию.
- 9 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников.
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