Обмен пленными: обнародованы имена освобожденных украинских военных

29 декабря, 2019, 17:05

Офис президента Украины обнародовал имена восьми украинских военных, освобожденных из плена террористической группировки "ДНР"

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир Воскобойник - попал в плен в конце мая 2018 года.

Богдан Пантюшенко - попал в плен в январе 2015 года.

Сергей Глондар - попал в плен в феврале 2015 года.

Александр Кореньков - попал в плен в феврале 2015 года.

Ким Дуванов - попал в плен в мае 2019 года, когда целый грузовик с военными заехал на оккупированную территорию.

Василий Жемелинский - попал в плен в феврале 2018 года.

Борис Пундор - попал в плен в мае 2019 года, когда целый грузовик с военными заехала на оккупированную территорию.

Александр Геймур - попал в плен в мае 2019 года, когда целый грузовик с военными заехал на оккупированную территорию.