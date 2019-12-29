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Espreso.tvОбществоГПУ после решения суда по экс-беркутовцам: "Судебное разбирательство будет продолжено"

ГПУ после решения суда по экс-беркутовцам: "Судебное разбирательство будет продолжено"

Судебное разбирательство по обвинению бывших "беркутовцев" по делу о расстрелах на Майдане будет продолжено

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генеральной прокуратуры Украины.

"Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 года вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти бывшим работникам ПМОП "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве по делу о расстрелах на Майдане.

После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда.

В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск. После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", - отметили в ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167865

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