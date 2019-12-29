Байден будет свидетельствовать в Сенате США по делу об импичменте Трампа

29 декабря, 2019, 21:10

Бывший вице-президент США Джо Байден согласился свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома, несмотря на первоначальный отказ реагировать на повестку

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Лидер предвыборной гонки от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать.

Это заявление он сделал в субботу, 29 декабря, во время встречи с избирателями в штате Айова, после того, как ранее заявил о своем отказе свидетельствовать, за что получил волну критики. Свое предыдущее решение он объяснял тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы направлять ему повестку свидетельствовать, и его показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

"Вы знаете, я уже пережил два импичменты. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий ", - заявил Байден.

Позже на встрече с избирателями в городе Фэйрфилд, Байден подтвердил, что он выполнит требования любой повестки Сената.

Вопрос вызвать Байдена свидетельствовать в рамках импичмента появился потом, что его сын, Хантер, находился в совете директоров Украинской энергетической компании Burisma, а сам он призывал к освобождению экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Обвинения в давлении на руководство Украины с требованием расследовать эти два обстоятельства и связь между ними находится в центре импичмента.