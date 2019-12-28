Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа
28 декабря, 2019, 20:07
Бывший вице-президент США Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа
Об этом со ссылкой на Des Moines Register сообщает LIGA.net.
Байден заявил, что он не появится в Сенате, чтобы свидетельствовать об импичменте президента США Дональда Трампа. Сенат не отправлял Байдену повестку, хотя такая идея высказывалась союзниками Трампа.
По словам Байдена, его выступление в Сенате отвлекло бы внимание от импичмента Трампа.
"Это то, что Трамп делал все время, всю свою карьеру. Снимает с себя фокус", - сказал Байден. Он заявил, что любая попытка вызвать его повесткой будет опираться на ложные основания и он не подчинится ей.
Джо Байден является вероятным соперником Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.
- Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
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