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Espreso.tvМирБайден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа

Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа


фото: EPA
Бывший вице-президент США Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа

Об этом со ссылкой на Des Moines Register сообщает LIGA.net.

Байден заявил, что он не появится в Сенате, чтобы свидетельствовать об импичменте президента США Дональда Трампа. Сенат не отправлял Байдену повестку, хотя такая идея высказывалась союзниками Трампа.

По словам Байдена, его выступление в Сенате отвлекло бы внимание от импичмента Трампа.

"Это то, что Трамп делал все время, всю свою карьеру. Снимает с себя фокус", - сказал Байден. Он заявил, что любая попытка вызвать его повесткой будет опираться на ложные основания и он не подчинится ей.

Джо Байден является вероятным соперником Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

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