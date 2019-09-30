Уголовная ответственность и упрощенное получение лицензий: Гончарук рассказал, как будет бороться с нелегальной добычей янтаря

30 сентября, 2019, 12:43

Правительство приняло законопроект, который криминализирует добычу янтаря

Об этом премьерминистр Алексей Гончарук рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Мы поработали пару недель по поручению президента, вышли на определенную логику, определенную модель. Главный замысел - одновременно, комплексно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины", - сказал премьер.

Гончарук отметил, что сейчас существует экологическая проблема.

"Если залежи янтаря добывать цивилизованным способом: получить лицензию, сделать там карьер, нормально все упорядочить, - ты можешь добыть 100% камня, который там есть. Но для этого нужно туда инвестировать, получить официальный документ от государства, платить налоги , трудоустраивать работников. Вместо этого вооруженные парамилитарные бандитские группировки просто заходят в лес и вымывают то, что на поверхности", - пояснил он.

Глава правительства отметил, что нарушители добывают 20% того, что могло бы быть добыто на этой территории. При этом 80% камней остается в земле.

"После этого они тихонько контрабандой вывозят камни в Польшу и реже в Прибалтику. Объемы фантастические, это миллионы долларов. И потом там делают документы, там оседают налоги. То есть 80% камня мы теряем под землей, 20% - нелегально, без всякой пользы для украинского государства и общества идет в другие страны, где платятся налоги. А потом все это продается в Китай. А китайцы потом продают нам украшения", - рассказал глава правительства.

Он отметил, что новое правительство не будет с этим мириться. "Есть законопроект, который предлагает, во-первых, запретить экспорт янтаря-сырца, чтобы нельзя было янтарь вывозить, криминализировать нелегальный вывоз янтаря, упростить процедуру получения официальных документов на эти земли, которая уже повреждена, но содержит 80% камня. Мы можем цивилизованно отдать эти участки "белым" участникам рынка, чтобы после того, как оттуда будут добыты остальные камни, была проведена рекультивация. Это вернет плодородный слой поверхности", - отметил Гончарук.

Законопроект был принят на правительстве вчера. Премьер надеется на поддержку Верховной Рады.