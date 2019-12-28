В ОРДО ежедневно будут транслировать гимн России

28 декабря, 2019, 10:28

Гимн Российской Федерации может ежедневно звучать в эфире радиостанций на оккупированной части Донецкой области

Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, передает Еспресо.TV со ссылкой на Depo.ua .

С таким предложением выступил один из руководителей движения "Донецкая республика" Алексей Муратов.

"Моя позиция давно всем понятна, в какую сторону смотрю - тоже. Что касается гимна на радиостанции, не вижу никаких препятствий. Не нужны никакие решения - каждая радиостанция может принять их сама", - подчеркнул Пушилин.