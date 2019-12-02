В "ДНР" хотят сделать украинский язык необязательным в школах
Об этом сообщает УНИАН.
Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного на подконтрольной боевикам территории.
Отмечается, что Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 "конституции ДНР", определив статус русского языка как "единственного государственного в республике". Такое предложение объясняется "интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией".
Также главарь "ДНР" инициирует изменения в так называемом законе "Об образовании". Он, в частности, хочет сохранить норму об обязательном изучении русского языка, однако украинский, как и языки других народов, живущих в регионе, будет преподаваться "с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации".
В "ДНР" отметили, что местные жители могут продолжать использовать украинский язык в частном общении.
- Ранее сообщалось, что террористы "ДНР" приняли "закон" о границе , который включает всю Донецкую область.
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