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Espreso.tvОбществоВ "ДНР" хотят сделать украинский язык необязательным в школах

В "ДНР" хотят сделать украинский язык необязательным в школах

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин предлагает преподавать украинский и языки других народов с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации

Об этом сообщает УНИАН.

Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного на подконтрольной боевикам территории.

Отмечается, что Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 "конституции ДНР", определив статус русского языка как "единственного государственного в республике". Такое предложение объясняется "интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией".

Также главарь "ДНР" инициирует изменения в так называемом законе "Об образовании". Он, в частности, хочет сохранить норму об обязательном изучении русского языка, однако украинский, как и языки других народов, живущих в регионе, будет преподаваться "с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации".

В "ДНР" отметили, что местные жители могут продолжать использовать украинский язык в частном общении.

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