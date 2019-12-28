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Espreso.tvЗдоровьеСердце - 535 тыс. грн, печень - 855 тыс. грн: Кабмин утвердил расценки на трансплантацию органов

Сердце - 535 тыс. грн, печень - 855 тыс. грн: Кабмин утвердил расценки на трансплантацию органов


фото: ukrinform.ua
Кабинет министров утвердил тарифы на трансплантацию органов и других анатомических материалов

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1083, сообщает Еспресо.TV .

Согласно постановлению, утвержден перечень услуг по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Также утверждены тарифы на услуги по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками упомянутого пилотного проекта.

Пересадка почки будет стоить от 323 тыс. грн, сердца - от 535 тыс. грн, печени - от 855 тыс. грн.

  • Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человека".
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