Сердце - 535 тыс. грн, печень - 855 тыс. грн: Кабмин утвердил расценки на трансплантацию органов

28 декабря, 2019, 15:55

Кабинет министров утвердил тарифы на трансплантацию органов и других анатомических материалов

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1083, сообщает Еспресо.TV .

Согласно постановлению, утвержден перечень услуг по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Также утверждены тарифы на услуги по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками упомянутого пилотного проекта.

Пересадка почки будет стоить от 323 тыс. грн, сердца - от 535 тыс. грн, печени - от 855 тыс. грн.