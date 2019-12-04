 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада приняла за основу законопроект относительно государственной системы трансплантации

Рада приняла за основу законопроект относительно государственной системы трансплантации


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку"

Об этом сообщает сайт парламента.

Народные депутаты поддержали проект закона 326 голосами.

Законопроектом предлагается определить, что к началу работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года положения этого Закона относительно использования указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются.

Предлагается создать координационный центр по вопросам трансплантации - специализированное государственное учреждение, которое выполняет функции в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией.

Законопроектом в целом предлагается внести изменения в 18 статей и 2 пункта заключительных и переходных положений Закона Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", уточнить нормы, касающиеся вопросов трансплантации, Основ законодательства Украины о здравоохранении, расширить возможности развития медицинской науки путем внесения дополнения в статью 6 Закона Украины "О погребении и похоронном деле".

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать