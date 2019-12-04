Рада приняла за основу законопроект относительно государственной системы трансплантации
Об этом сообщает сайт парламента.
Народные депутаты поддержали проект закона 326 голосами.
Законопроектом предлагается определить, что к началу работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года положения этого Закона относительно использования указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются.
Предлагается создать координационный центр по вопросам трансплантации - специализированное государственное учреждение, которое выполняет функции в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией.
Законопроектом в целом предлагается внести изменения в 18 статей и 2 пункта заключительных и переходных положений Закона Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", уточнить нормы, касающиеся вопросов трансплантации, Основ законодательства Украины о здравоохранении, расширить возможности развития медицинской науки путем внесения дополнения в статью 6 Закона Украины "О погребении и похоронном деле".
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