"Отшелестели": газета "Зеркало недели" выпустила последний печатный номер
Об этом сообщили в редакционной статье под названием "Зе!повит" главный редактор Юлия Мостовая и ее предшественник Владимир Мостовой.
"Отшелестели... Сегодня типография напечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". Одна тысяча двести семьдесят пятый", - говорится в статье.
"Зеркало недели" поблагодарило своих читателей и авторов.
"Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли. Но душу все равно выматывает чувство вины. Будто мы изменяем тем, для кого "Зеркало" в хаосе изменений, фейков и поверхностности было единственным лакмусом своей нормальности: значит, не только я так думаю, так чувствую, тем же самым возмущаюсь, на то же надеюсь. Но еженедельник отходит вместе с таянием более невоспроизводимого класса - интеллигенции ", - добавляют Юлия Мостовая и Владимир Мостовой.
Газета начала выходить 8 октября 1994 сначала на русском, а затем и украинском языках.
На ее страницах выходили статьи не только от журналистов редакции, но и от политиков и экономистов.
В последнем номере вышло 57 колонок экспертов из разных сфер о реформах в 2020 году.
С 2020 года "Зеркало недели" будет работать только как веб-сайт.
- Ранее сообщалось, что "Зеркало недели" прекращает выпуск печатной версии.
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