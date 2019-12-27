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Espreso.tvОбщество"Отшелестели": газета "Зеркало недели" выпустила последний печатный номер

"Отшелестели": газета "Зеркало недели" выпустила последний печатный номер

Газета "Зеркало недели", выходившая с 1994 года, выпустила последний номер печатного издания

Об этом сообщили в редакционной статье под названием "Зе!повит" главный редактор Юлия Мостовая и ее предшественник Владимир Мостовой.

"Отшелестели... Сегодня типография напечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". Одна тысяча двести семьдесят пятый", - говорится в статье.

"Зеркало недели" поблагодарило своих читателей и авторов.

"Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли. Но душу все равно выматывает чувство вины. Будто мы изменяем тем, для кого "Зеркало" в хаосе изменений, фейков и поверхностности было единственным лакмусом своей нормальности: значит, не только я так думаю, так чувствую, тем же самым возмущаюсь, на то же надеюсь. Но еженедельник отходит вместе с таянием более невоспроизводимого класса - интеллигенции ", - добавляют Юлия Мостовая и Владимир Мостовой.

Газета начала выходить 8 октября 1994 сначала на русском, а затем и украинском языках.

На ее страницах выходили статьи не только от журналистов редакции, но и от политиков и экономистов.

В последнем номере вышло 57 колонок экспертов из разных сфер о реформах в 2020 году.

С 2020 года "Зеркало недели" будет работать только как веб-сайт.

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