 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство согласовало кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА

Правительство согласовало кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА


фото: depo.ua
26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций. 27 декабря Кабмин согласовал нового кандидата

Об этом сообщила прессекретар премьер-министра Диана Давитян, передает Еспресо.TV со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ .

По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря.

Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте также: Николай Княжицкий. Откуда взялись дыры в украинском бюджете?

38-летний Максим Козицкий - директор компании "Эко-Оптима".

Согласно официальному сайту предприятия, "Эко-Оптима" - крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается разработкой и введением возобновляемых источников энергии.

Его отец Зиновий Козицкий - известный украинский бизнесмен, владелец группы буровых компаний "Горизонты".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2019 суббота

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

28 декабря, 2019 суббота

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать