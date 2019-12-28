Правительство согласовало кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА

28 декабря, 2019, 09:34

Об этом сообщила прессекретар премьер-министра Диана Давитян, передает Еспресо.TV со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ .

По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря.

Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.

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38-летний Максим Козицкий - директор компании "Эко-Оптима".

Согласно официальному сайту предприятия, "Эко-Оптима" - крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается разработкой и введением возобновляемых источников энергии.

Его отец Зиновий Козицкий - известный украинский бизнесмен, владелец группы буровых компаний "Горизонты".