Правительство согласовало кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА
Об этом сообщила прессекретар премьер-министра Диана Давитян, передает Еспресо.TV со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ .
По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря.
Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.
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38-летний Максим Козицкий - директор компании "Эко-Оптима".
Согласно официальному сайту предприятия, "Эко-Оптима" - крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается разработкой и введением возобновляемых источников энергии.
Его отец Зиновий Козицкий - известный украинский бизнесмен, владелец группы буровых компаний "Горизонты".
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