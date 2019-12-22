Откуда взялись дыры в украинском бюджете?

22 декабря, 2019, 10:37

Николай Княжицкий

Откуда взялись дыры в госбюджете, насколько президентство Зеленского обходится украинцам дороже президентство его предшественника Порошенко и почему власть отказывается от 12, 5 млрд. долларов ради трех

В украинском бюджете дыра. Минус 51 миллиард. Все выплаты остановлены, кроме защищенных статей. Все об этом пишут и говорят. Дыра огромная. Даже в 2015 году в нашем бюджете был профицит, то есть плюс 12 миллиардов гривен. Это тогда, когда началась война, когда были сумасшедшие расходы после Майдана, после Януковича... Все равно мы были в плюсе. Сейчас - безумный минус.

И что делать Зеленскому? Он посылает в Москву группу людей, которые, за то, чтобы получить 3 миллиарда долларов, готовы на все. Мы отказываемся от абсолютно выигрышного иска в 12, 5 миллиарда долларов, закрываем на это глаза, идем на абсолютно все уступки России, уменьшаем транзит так, как об этом договорились Меркель... Чтобы нам дали сейчас 3 миллиарда долларов. Деньги очень нужны. Потому что дыра в следующем году будет еще больше.

А откуда эти дыры берутся? Открываем новости и видим, что на расходы Офиса президента Зеленского за пять последних месяцев потрачено на 30 миллионов гривен больше, чем за то же время прошлого года потратил Порошенко. Вот вам и дыры. Так и будем продавать Украину по частям. Для того, чтобы закрывать дыры. Для счастливого существования Зеленского.

Па-па!