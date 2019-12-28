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Espreso.tvОбществоПравительство одобрило подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Правительство одобрило подписание мирового соглашения с "Газпромом"


фото: radiosvoboda.org
Кабинет министров Украины одобрил подписание мировое соглашение с "Газпромом" в рамках газовых договоренностей с Россией

Об этом говорится в распоряжении на сайте Кабинета министров.

"Одобрить проект мирового соглашения по иску публичного акционерного общества "Газпром" к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10" , - говорится в распоряжении.

Подписать соглашение правительство уполномочило министра юстиции Дениса Малюську.

  • Напомним, 21 декабря стало известно, что по новым договоренностям о транзите газа "Нафтогаз Украины" отзовет судебные иски против "Газпрома".

 

 

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