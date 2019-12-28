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Espreso.tvЭкономикаНБУ установил курс гривни на новогодние праздники

НБУ установил курс гривни на новогодние праздники


фото: ukrinform.ua
Национальный банк Украины установил курс гривни на новогодне-рождественские праздники на уровне 23,6862 грн за $1

Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

С 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 23,6862 грн за $1.

Курс гривни к евро установлен на уровне 26,4220 грн/евро

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