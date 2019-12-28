НБУ установил курс гривни на новогодние праздники
28 декабря, 2019, 17:10
Национальный банк Украины установил курс гривни на новогодне-рождественские праздники на уровне 23,6862 грн за $1
Об этом сообщает официальный сайт НБУ.
С 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 23,6862 грн за $1.
Курс гривни к евро установлен на уровне 26,4220 грн/евро
- Напомним, на 27 декабря, НБУ установил курс гривни на уровне 23,29 грн/долл, 25,81 грн/евро.
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