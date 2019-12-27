Гривня ослабла по доллару по курсу НБУ

27 декабря, 2019, 09:40

На пятницу, 27 декабря, НБУ установил курс гривни на уровне 23,29 грн/$, 25,81 грн/евро и 3,77 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

На наличном рынке 27 декабря по состоянию на 9:35, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 23,7, продают - по 23,95 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 23,1 до 23,85 грн/$, продажи - в пределах 23,85-24,20 грн/$.

Накануне, 26 декабря, официальный курс гривни составлял 23,26 грн/$, 25,77 грн/евро и 3,74 грн за 10 российских рублей.