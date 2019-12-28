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Espreso.tvОбществоЛюди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев

Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев

В Киеве группа активистов заблокировала центральный выезд из Лукьяновского СИЗО

СИЗО блокируют около 100 человек, которые пытаются помешать вывозу ексберкутивцев. На месте присутствуют также сотрудники полиции и Нацгвардии.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" .




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