Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев
28 декабря, 2019, 23:44
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" .
В Киеве группа активистов заблокировала центральный выезд из Лукьяновского СИЗО
СИЗО блокируют около 100 человек, которые пытаются помешать вывозу ексберкутивцев. На месте присутствуют также сотрудники полиции и Нацгвардии.
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" .
- Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших беркутовцев, обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской в феврале 2014 года.
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