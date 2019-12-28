Джошуа назвал фаворита в реванше Уайлдер - Фьюри

28 декабря, 2019, 16:56

Британский тяжеловес Джошуа назвал соотечественника Тайсона Фьюри фаворитом в бое-реванше с американцем Деонтеем Уайлдером

Об этом сообщает IFL TV.

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри будет фаворитом в реванше с обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером.

"У меня есть ощущение, что если победит Фьюри, он будет более склонен встретиться со мной, чем Уайлдер. Если бы у Фьюри был пояс WBC, мы бы пришли к соглашению о бое. Вот почему я поддерживаю его, потому что я хочу все титулы. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сделал ставку на Фьюри", - сказал Джошуа.

Первая встреча между Уайлдером и Фьюри состоялась в декабре 2018 и завершилась вничью.