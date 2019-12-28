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Espreso.tvМирДочь Путина вошла в состав совета по развитию физкультуры при правительстве Медведева

Дочь Путина вошла в состав совета по развитию физкультуры при правительстве Медведева

Тихонова выступает в пропагандистский телепрограмме "Вести". Декабрь 2019 года
фото: YouTube
Младшая дочь президента России Владимира Путина Екатерина Тихонова вошла в состав вновь созданного правительственного совета по развитию физической культуры и массового спорта. Членом совета также стала Ксения Шойгу - младшая дочь министра обороны Сергея Шойгу

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Дмитрия Медведева, передает Еспресо.TV .

Возглавила орган вице-премьер Ольга Голодец.

В общем совет насчитывает 28 человек.

Этот совещательный орган образован 23 декабря 2019 года.

Тихонова вошла в совет как генеральный директор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальный интеллектуальное развитие", более известного как "Иннопрактика".

Напомним, что она также известна как спортсменка, которая профессионально занимается акробатическим рок-н-роллом.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что Тихонова - это младшая дочь Путина.

На прошлой неделе на ежегодной пресс-конференции Путин подробно рассказал о бизнесе Тихоновой.

  • Тайная резиденция Екатерины Тихонов находится во французском городе Биарриц . Рядом расположена и "дача" ее матери, Людмилы.
  • Как считает автор первой биографической книги о Путине, росийская независимая журналистка Наталья Геворкян, которая уже 20 лет живет в Париже, в 2024 году преемницей Путина вполне вероятно может стать его дочь Екатерина Тихонова, которая обеспечит спокойную старость отцу и его ближайшему окружению.
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