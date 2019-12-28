Дочь Путина вошла в состав совета по развитию физкультуры при правительстве Медведева
Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Дмитрия Медведева, передает Еспресо.TV .
Возглавила орган вице-премьер Ольга Голодец.
В общем совет насчитывает 28 человек.
Этот совещательный орган образован 23 декабря 2019 года.
Тихонова вошла в совет как генеральный директор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальный интеллектуальное развитие", более известного как "Иннопрактика".
Напомним, что она также известна как спортсменка, которая профессионально занимается акробатическим рок-н-роллом.
Ранее СМИ неоднократно сообщали, что Тихонова - это младшая дочь Путина.
На прошлой неделе на ежегодной пресс-конференции Путин подробно рассказал о бизнесе Тихоновой.
- Тайная резиденция Екатерины Тихонов находится во французском городе Биарриц . Рядом расположена и "дача" ее матери, Людмилы.
- Как считает автор первой биографической книги о Путине, росийская независимая журналистка Наталья Геворкян, которая уже 20 лет живет в Париже, в 2024 году преемницей Путина вполне вероятно может стать его дочь Екатерина Тихонова, которая обеспечит спокойную старость отцу и его ближайшему окружению.
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