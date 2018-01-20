После Путина его младшая дочь Екатерина может возглавить Россию, - журналист

20 января, 2018, 16:40

В 2024 году преемником Путина вполне вероятно может стать его дочь Екатерина Тихонова, которая обеспечит спокойную старость отцу и его ближайшему окружению

Об этом рассказала автор первой биографической книги о Путине, российский независимый журналист Наталья Геворкян, которая уже 20 лет живет в Париже, в интервью киевскому изданию "ГОРДОН".

По ее словам, Путин считает что пришел к власти "навсегда", то есть "до последнего дня жизни". Из-за этого в 2024 году, когда закончится его очередной президентский срок, полученный за счет переизбрания в марте 2018 года, события вокруг него будут разворачиваться следующим образом:

"Думаю, возможны три варианта. Первый - он меняет конституцию и дает возможность самому себе бесконечно баллотироваться в президенты. Второй вариант - он меняет конституцию и становится национальным лидером по типу аятоллы, то есть неизбираемой особой с полномочиями выше президентских. Это тип правления как в Иране. И третий вариант - его вынесут из Кремля".

В то же время, отмечает Геворкян, Путин не согласится на сценарий добровольного отказа от власти в обмен на гарантии для себя и своей семьи, поскольку никому "настолько" не доверяет.

Еще одним возможным вариантом для Путина журналист называет приход к власти Екатерины Тихоновой, младшей дочери диктатора.

"Видимо, дочерям Путин мог бы доверять. Екатерина более общественно активна. И почему бы и нет? Каждый человек, соответствующий критериям (возраст и тому подобное), имеет право попробовать себя в президентском забеге", - подчеркнула она.