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Espreso.tvОбществоПалата представителей проголосовала за импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа

Чтобы отстранить его от должности, это решение должен утвердить Сенат, но пока это выглядит маловероятно, информирует ВВС .

Президента Трампа обвиняют по двум статьям - в злоупотреблении властью и давлении для личной политической выгоды, а также в попытке препятствовать расследованию в Конгрессе.

По первой статье импичмент поддержали 230 представителей (229 демократов и один независимый) при 216 необходимых (всего в Палате представителей 635 членов). По второй статье импичмент поддержали 229 представителей.

Положительное голосование хотя бы по одной статье означает объявление импичмента.

Первое и главное обвинение основывается на просьбе Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование против сына Джо Байдена. Байден является экс-вице-президентом и потенциальным соперником Трампа на выборах 2020 года.

По версии обвинения, Трамп делал это в обмен на восстановление американской военной помощи Киеву на сумму в $ 391 млн.

Также по распоряжению президента, высокопоставленные сотрудники администрации отказались дать показания в рамках процедуры импичмента. И это второй пункт обвинения.

Теперь Трампа ждет расследование и голосования в Сенате, но там его партия имеет большинство.

Это третье такое голосование в истории США. В 1868 году Палата представителей проголосовала за импичмент Эндрю Джонсона, а в 1998 году - за отставку Билла Клинтона. Однако ни разу Сенат не поддержал импичмент.

Когда в 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку, процесс импичмента еще не дошел до голосования.

  • Напомним, что глава палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала импичмент "одним из самых торжественных полномочий, предоставленных Конституцией".
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