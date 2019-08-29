Грицака уволили с должности председателя СБУ
29 августа, 2019, 19:12
Верховная Рада Украины 333 голосами "за" освободила от должности председателя Службы безопасности Украины
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