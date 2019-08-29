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Espreso.tvОбществоГрицака уволили с должности председателя СБУ

Грицака уволили с должности председателя СБУ

Верховная Рада Украины 333 голосами "за" освободила от должности председателя Службы безопасности Украины

Верховная Рада проголосовала за освобождение Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

В то же время в парламент президент внес кандидатуру и.о. председателя СБУ Ивана Баканова для назначения председателем СБУ

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