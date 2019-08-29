Грицака уволили с должности председателя СБУ

29 августа, 2019, 19:12

Верховная Рада Украины 333 голосами "за" освободила от должности председателя Службы безопасности Украины

Верховная Рада проголосовала за освобождение Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

В то же время в парламент президент внес кандидатуру и.о. председателя СБУ Ивана Баканова для назначения председателем СБУ