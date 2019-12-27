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Espreso.tvОбществоВерховный суд признал законным вывод банка "Михайловский" с рынка

Верховный суд признал законным вывод банка "Михайловский" с рынка


фото: finbalance.com.ua
Верховный суд 24 января в деле №826 / 15961/16 подтвердил законность решения Национального банка по выводу с рынка неплатежеспособного банка "Михайловский"

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Кассационная жалоба ООО "Экосипан" оставлена судом без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 7 августа 2017 года, в соответствии с которым акционеру банка было отказано в удовлетворении исковых требований, оставлено без изменений", - информируют в НБУ.

  • Национальный банк Украины признал ПАО "Банк" Михайловский "неплатежеспособным 23 мая 2016 г.
  • 20 мая 2016 г., председатель правления банка Игорь Дорошенко оставил должность, при этом банк осуществил ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц из связанных компаний "Кредитно-инвестиционный центр" и "Инвестиционно-расчетный центр", что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.
  • 8 августа 2017 г. суд разрешил ликвидировать "Банк Михайловский" .
  • Прокуратура Киева в октябре 2017 г. объявила подозрение в незаконной выдаче кредитов на 500 млн грн пяти членам кредитного комитета банка "Михайловский".
  • 31 января 2017 г. Днепровский райсуд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко на 2 месяца .
  • 13 декабря 2019 г. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении прежнему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский"

 

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