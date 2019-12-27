Верховный суд признал законным вывод банка "Михайловский" с рынка

27 декабря, 2019, 11:39

Верховный суд 24 января в деле №826 / 15961/16 подтвердил законность решения Национального банка по выводу с рынка неплатежеспособного банка "Михайловский"

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Кассационная жалоба ООО "Экосипан" оставлена судом без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 7 августа 2017 года, в соответствии с которым акционеру банка было отказано в удовлетворении исковых требований, оставлено без изменений", - информируют в НБУ.