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Espreso.tvОбществоГБР объявило подозрение бывшему руководителю банка "Михайловский"

ГБР объявило подозрение бывшему руководителю банка "Михайловский"


фото: finbalance.com.ua
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности главы правления ПАО "Банк Михайловский"

Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

По ее словам, руководитель под видом кредитов вывел из банка 870, 1 млн гривен.

"По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму более 870,1 миллиона гривен. То есть, в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой ущерб государству, а именно - Фонду гарантирования вкладов физических лиц", - сообщила Варченко.

 

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