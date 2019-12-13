ГБР объявило подозрение бывшему руководителю банка "Михайловский"
13 декабря, 2019, 16:36
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности главы правления ПАО "Банк Михайловский"
Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.
По ее словам, руководитель под видом кредитов вывел из банка 870, 1 млн гривен.
"По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму более 870,1 миллиона гривен. То есть, в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой ущерб государству, а именно - Фонду гарантирования вкладов физических лиц", - сообщила Варченко.
- Национальный банк Украины признал ПАО "Банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года.
- 20 мая 2016 года глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк осуществил ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц из связанных компаний "Кредитно-инвестиционный центр" и "Инвестиционно-расчетный центр", что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.
- 8 августа 2017 года суд разрешил ликвидировать "Банк Михайловский" .
- Прокуратура Киева в октябре 2017 года объявила подозрение в незаконной выдаче кредитов на 500 млн грн пяти членам кредитного комитета банка "Михайловский".
- 31 января 2017 года Днепровский райсуд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко на 2 месяца .
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