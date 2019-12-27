 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинцы будут выбирать, получать ли льготы наличными, - Гончарук

Украинцы будут выбирать, получать ли льготы наличными, - Гончарук

Льготные категории украинцев смогут перейти на наличную денежную форму выплат в любое время

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы разрешили самостоятельно выбирать форму, в которой украинцы смогут получать льготы в следующем году. Это означает, что, фактически, если ты оплачивать какую-то льготу или социальную выплату или получаешь пенсию, ты сможешь и в наличной, и в безналичной форме самостоятельно определять, каким образом ты хочешь получать эти деньги от государства ", - сказал Гончарук.

  • Ранее сообщалось, что Гончарук заявил, что украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать