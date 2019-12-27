Украинцы будут выбирать, получать ли льготы наличными, - Гончарук
27 декабря, 2019, 16:25
Льготные категории украинцев смогут перейти на наличную денежную форму выплат в любое время
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Мы разрешили самостоятельно выбирать форму, в которой украинцы смогут получать льготы в следующем году. Это означает, что, фактически, если ты оплачивать какую-то льготу или социальную выплату или получаешь пенсию, ты сможешь и в наличной, и в безналичной форме самостоятельно определять, каким образом ты хочешь получать эти деньги от государства ", - сказал Гончарук.
- Ранее сообщалось, что Гончарук заявил, что украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь.
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