Гончарук: украинцы сами будут выбирать, на карту какого банка получать зарплату

27 декабря, 2019, 15:37

Украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь

Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.



"Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект", - написал премьер.



Он добавил, что это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.