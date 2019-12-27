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Espreso.tvОбществоГончарук: украинцы сами будут выбирать, на карту какого банка получать зарплату

Гончарук: украинцы сами будут выбирать, на карту какого банка получать зарплату


фото: cutimes
Украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь

Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект", - написал премьер.

Он добавил, что это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.

 

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