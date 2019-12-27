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Espreso.tvОбществоСуд отказал ГБР в доступе к данным редакции "Схем"

Суд отказал ГБР в доступе к данным редакции "Схем"

Печерский районный суд Киева окончательно отклонил ходатайство следователей ГБР о разрешении на временный доступ к редакционной коммуникации и другим данным журналистов программы "Схемы"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Дело касалось расследования "Mr. Petro Incognito" - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованного в январе 2018 года под авторством Михаила Ткача и Наташи Седлецкой. Следователи дважды проигнорировали заседание.

Такое решение приняла судья Печерского райсуда Вита Бортницкая.

"Это не первый раз, когда адвокатам приходится защищать права журналистов на защиту источников информации. Существовал риск потерять доверие источников, без чего невозможно выполнение журналистами своих обязанностей перед обществом. Мы не только доказали, что следователями не подтверждено обоснование для доступа к внутриредакционным документам. Но и продемонстрировали, что это давление на независимую редакцию. Так, сегодня мы имеем важное решение. Важно, в первую очередь, для свободы слова. Надеемся, что это решение послужит примером в подобных инцидентах, когда кто-то будет пытаться потребовать такой широкий массив данных журналистов ", - отмечает важность решения адвокат журналистов Вера Крат.

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