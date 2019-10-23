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Espreso.tvОбществоСуд разрешил ГБР изучить переписку и бухгалтерию журналистов "Схем" в расследовании о визите Порошенко на Мальдивы

Суд разрешил ГБР изучить переписку и бухгалтерию журналистов "Схем" в расследовании о визите Порошенко на Мальдивы


фото: rfe
Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов, готовивших расследования о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместного проекта Радио Свобода и канала "UA: Первый") Михаил Ткач и Наталья Седлецкая готовили расследования "Mr. Petro Incognito» - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивы, опубликованном в январе 2018 года.

Кроме доступа к редакционной коммуникации журналистов, следователи получили разрешение на доступ к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данных по оплате их труда.

Такое решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования уголовного производства Государственного бюро расследований по поводу вероятного "незаконной переправления лиц", в частности экс-президента, через государственную границу "с использованием заведомо поддельных документов".

Срок действия постановления - месяц. Согласно решению суда, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следственных ГБР, "имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов".

Перечень данных, который журналисты должны передать в ГБР во исполнение постановления суда, таков:

  • весь отснятый материал;
  • информационные запросы и ответы на них, выполненные во время приготовления указанной передачи;
  • возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплату транспортных услуг, путевок на автомобиле) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съемок материала в т .ч. в вечернее и ночное время (в т.ч. 08.01.2018) для указанной передачи;
  • другие имеющиеся документальные материалы, касающиеся указанной телепередачи (служебные записки, сообщения, согласование выпуска в эфир, редактирование, утверждение текста телепередачи, внесение поправок, рецензии, возражения и т.д.).

В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается также, что оно не подлежит обжалованию.

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