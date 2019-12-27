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Espreso.tvСпортСборная Украины попала в шестерку лучших команд Европы

Сборная Украины попала в шестерку лучших команд Европы


фото: ffu.ua
В обновленном рейтинге УЕФА сборная Украины по футзалу заняла шестое место

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По итогам 2019 г. национальная команда Украины по футболу под руководством Александра Косенко вошла в десятку лучших команд Европы. В обновленном рейтинге украинцы расположились на шестой позиции

Соперники Украины по элит-раунду отбора на чемпионат мира-2020 расположились на следующих позициях: Испания - 1, Сербия - 7, Франция - 15.

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