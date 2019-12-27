Сборная Украины попала в шестерку лучших команд Европы
27 декабря, 2019, 12:39
В обновленном рейтинге УЕФА сборная Украины по футзалу заняла шестое место
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
По итогам 2019 г. национальная команда Украины по футболу под руководством Александра Косенко вошла в десятку лучших команд Европы. В обновленном рейтинге украинцы расположились на шестой позиции
Соперники Украины по элит-раунду отбора на чемпионат мира-2020 расположились на следующих позициях: Испания - 1, Сербия - 7, Франция - 15.
- 17 декабря национальная команда Украины победила в финале чемпионата мира по футзалу среди спортсменов с недостатками зрения.
- 7 ноября национальная команда Украины по футзалу узнала соперников по элит-раунду квалификации Чемпионата мира 2020 года.
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