Сборная Украины узнала имена соперников в квалификации на ЧМ-2020
Об этом сообщает Ураинская ассоциация футбола.
В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки элит-раунда квалификации чемпионата мира 2020 года с футзала для 16-х европейских сборных.
Сборная Украины по результатам жребия оказалась в группе B, где сыграет со сборными Испании, Сербии и Франции. Матчи квалификации пройдут в Сербии с 28 января по 2 февраля 2020 года.
Непосредственно на чемпионат мира попадает победитель группы. Команды, занявшие вторые места в каждой из 4-х групп, попадут в плей-офф, где разыграется еще 2 путевки.
В случае участия в стыковых матчах Украина встретится с представителем группы А. Первый матч будет домашним, второй гостевым. Стыковые матчи запланированы на 9 и 12 апреля 2020 года.
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