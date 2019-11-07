Сборная Украины узнала имена соперников в квалификации на ЧМ-2020

7 ноября, 2019, 20:07

Национальная команда Украины по футзалу узнала соперников по элит-раунду квалификации Чемпионата мира 2020 года

Об этом сообщает Ураинская ассоциация футбола.

В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки элит-раунда квалификации чемпионата мира 2020 года с футзала для 16-х европейских сборных.

Сборная Украины по результатам жребия оказалась в группе B, где сыграет со сборными Испании, Сербии и Франции. Матчи квалификации пройдут в Сербии с 28 января по 2 февраля 2020 года.

Непосредственно на чемпионат мира попадает победитель группы. Команды, занявшие вторые места в каждой из 4-х групп, попадут в плей-офф, где разыграется еще 2 путевки.

В случае участия в стыковых матчах Украина встретится с представителем группы А. Первый матч будет домашним, второй гостевым. Стыковые матчи запланированы на 9 и 12 апреля 2020 года.

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