"Зеркало недели" прекращает выпуск печатной версии
25 ноября, 2019, 20:10
Общественно-политический еженедельник "Зеркало недели. Украина" (ЗН) прекращает выпуск печатной версии издания
Информацию об этом подтвердила главный редактор Юлия Мостовая, сообщает The Page.
"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в "Зеркале недели", - сказала она.
По информации источников, объявление о закрытии печатной версии будет опубликовано в ближайшем выпуске издания. Последний номер газеты выйдет на Новый год. Подписку на печатную версию издание закрыло еще несколько месяцев назад.
Интернет-версия "Зеркала недели. Украина" продолжит выходить в онлайне - на сайте ZN.UA.
- "Зеркало недели. Украина "(до 2009 года -" Зеркало недели ") - общественно-политический еженедельник, издающийся в Киеве тиражом 57 тыс. экземпляров на украинском и русском языках. Газету в 1994 году основал Владимир Мостовой, который до 2011 года был ее главным редактором. После этого издание до сегодняшнего дня возглавляет его дочь - Юлия Мостовая.
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