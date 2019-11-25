"Зеркало недели" прекращает выпуск печатной версии

25 ноября, 2019, 20:10

Общественно-политический еженедельник "Зеркало недели. Украина" (ЗН) прекращает выпуск печатной версии издания

Информацию об этом подтвердила главный редактор Юлия Мостовая, сообщает The Page.

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в "Зеркале недели", - сказала она.

По информации источников, объявление о закрытии печатной версии будет опубликовано в ближайшем выпуске издания. Последний номер газеты выйдет на Новый год. Подписку на печатную версию издание закрыло еще несколько месяцев назад.

Интернет-версия "Зеркала недели. Украина" продолжит выходить в онлайне - на сайте ZN.UA.