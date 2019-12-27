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Espreso.tvОбществоПрезидент Ирака подал в отставку

Президент Ирака подал в отставку


фото: reuters
Президент Ирака Бархам Салих заявил, что направил в парламент заявление о своей отставке

Об этом сообщает Reuters.

Президент хочет уйти, потому что не согласен с кандидатурой на пост премьер-министра в лице Басра Асаада аль-Эдано, которого предлагает назначить коалиция. Салих считает, что эта кандидатура только усилит протесты в стране.

"Исходя из своего желания остановить кровопролитие и поддержать мир и с надлежащим уважением к Асааду аль-Эдано, я отказываюсь его назначать. Соответственно, членам парламента я выражаю желание уйти с поста президента, чтобы они как представители народа смогли решить это по своему усмотрению", - заявил Салих.

Напомним, что протестующие в Ираке требуют назначения независимого премьер-министра.

Массовые протесты в Ираке начались 1 октября 2019 г. из-за коррупции, безработицы и падения уровня жизни. Тысячи мирных жителей требуют отставки правительства и изменения политической элиты.

Во время протестов погибли более 400 человек и 19 тыс. получили ранения.

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