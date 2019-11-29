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Espreso.tvОбществоПротесты в Ираке: число погибших превысило 400

Протесты в Ираке: число погибших превысило 400


фото: reuters
С 1 октября - начала антиправительственных протестов в Ираке в стране погибли уже 408 человек

Об этом сообщает Arab News.

"Количество погибших в Ираке в результате антиправительственных протестов, которые продолжаются неделями, возросло до 408 в пятницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в южном иракском городе Нассирия уже погибли 46 человек.

Ранее сообщалось о 336 погибших и более 15 тыс. раненых.

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