Протесты в Ираке: число погибших превысило 400
29 ноября, 2019, 15:14
С 1 октября - начала антиправительственных протестов в Ираке в стране погибли уже 408 человек
Об этом сообщает Arab News.
"Количество погибших в Ираке в результате антиправительственных протестов, которые продолжаются неделями, возросло до 408 в пятницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в южном иракском городе Нассирия уже погибли 46 человек.
Ранее сообщалось о 336 погибших и более 15 тыс. раненых.
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