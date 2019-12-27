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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов, ранен боец ООС

Оккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов, ранен боец ООС

В четверг, 26 декабря, российские войска на Донбассе 17 раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли рядом с Невельским из стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета; возле населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; два раза вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Водяное - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты били по позициям Объединенных сил рядом с Южным - из ручного противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Новгородское - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; возле Старого Айдара - из стрелкового оружия; рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Шумы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Орехового - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала суток 27 декабря российский оккупационные войска один раз обстреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета позиции украинских военных недалеко от населенного пункта Гладосово.

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